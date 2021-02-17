【大行點睇】 匯證料去年新業務價值大跌32% 續維持友邦持有評級

匯證發表研究報告指，友邦保險（01299）將於3月中公布2020財年業績，該行預計公司新業務價值為28.3億美元，按年跌32%，即第四季按年跌19%，按季升3%。首年標準保費（APE）為52.4億美元，按年跌20%，即第四季按年跌23%，按季跌4%。該行繼續予友邦「持有」評級，維持目標價94元。

匯證表示，對新業務價值的放緩屬短暫性還是長期；集團能否獲准進一步在內地擴張；在大灣區的政策下，監管機構的變化、併購機會及本港市場的前景；醫療保健產品及生態的發展等都十分關注。

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該行續指，由於假設集團銷售和利潤率減少，因此將友邦2020至2022年的新業務價值預測下調4%至9%，意味集團2021年及2022年的新業務價值將分別增長30%和24%；稅後營運溢利（OPAT）則下調2%至3%，而2020至2022年的每股派息預測亦降低了3%，現時預期2020年的每股派息將增長5%。



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