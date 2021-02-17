【牛年部署】光大證券看好29隻股份 下月有望獲納入港股通

光大證券發表報告指，根據多個準則，估計29隻港股有望在下月獲納入港股通名單。光證估計獲納入公司中，以生物醫藥，物業管理，休閒娛樂和家具家電等消費類公司為主，佔比在八成以上。若順利納入，供內地投資者買賣的醫藥和消費類公司比重，有望進一步上升。

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光大證券預測將獲納入港股通股份一覽：

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同一報告中，光大證券亦指根據市值及流動性不足等準則，預期有12隻股份或被剔出港股通，包括四海國際(00120)，中化化肥(00297)，數碼通(00315)，中石化煉化(02386)，國瑞置業(02329)，民生教育(01569)，中國飛機租賃(01848)，神威藥業(02877)，IMAX CHINA (01970)，江南布衣 (03306)，卡森國際(00496)和首控集團(01269)。

光大證券亦繼續看好本港股市今年的投資機會，首先從企業盈利層面，該行看好隨著各地疫苗接種及各地關口開放，本港市場股份的盈利有望隨內地及全球經濟復甦而回升。其次從流動性層面，美聯儲今年預期會維持較寬鬆的流動性環境。最後，華府換屆以及更多新經濟企業來港上市，投資者可繼續從科技，消費，醫藥和周期性產品尋找投資機會。

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