Microsoft Edge增新模式　避免兒童打開不安全的網絡內容

▲ 微軟（Microsoft）近日宣布，將在瀏覽器Microsoft Edge的Canary版裡面推出全新兒童模式（Kids Mode）。

在科技發展迅速的世紀，不少兒童年紀輕輕就會開始使用電腦，或有機會進入一些不安全的網網絡。微軟（Microsoft）近日宣布，將在瀏覽器Microsoft Edge的Canary版裡面推出全新兒童模式（Kids Mode），讓小童在安全的環境下進行搜尋及瀏覽網頁，更能可讓父母自訂內建白名單，過濾網站。

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微軟全新增設的兒童模式，可以讓家長自訂瀏覽器主題、內容，以及Bing安全搜尋（Bing SafeSearch）設定，避免兒童無意間存取了網絡上雜亂或不安全的內容。進入該模式後，家長可根據5至8歲、或9至12歲兩種年齡階段作出選擇，瀏覽器會根據不同年齡層，提供不同的內容與主題。

更多使用方式：

▲ 進入兒童模式後，家長可根據5至8歲、或9至12歲兩種年齡階段作出選擇。（微軟資料圖片）

▲ 瀏覽器會根據不同年齡層，提供不同的內容與主題。（微軟資料圖片）

▲ 家長可自訂瀏覽器主題、內容。（微軟資料圖片）

▲ 父母可自訂內建白名單，過濾網站。（微軟資料圖片）

若父母想要從兒童模式切換到成人模式，只需要輸入自訂的密碼即可回到成人模式。值得注意的是，目前兒童模式僅支援美國英文，以及Windows及macOS作業系統。

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責任編輯：曾曉汶