【新股IPO】昭衍新藥6127招股反應熱烈 因為諾輝資金轉投? 認購前了解昭衍新藥四大亮點

昭衍新藥（新上市編號：06127）接力諾輝健康 (新上市編號：06606)招股，反應熱烈。綜合多間券商數據，昭衍新藥在招股第二日借出約289億元孖展額，相當於超額認購48.1倍。

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昭衍新藥6127即日起招股 入場費15252元 你抽唔抽？,見【下一頁】

眼見諾輝健康表現出眾，抽不到的投資者都或會心癢癢要不要抽昭衍新藥，博其可以像諾輝健康，甚或多隻近年上市的新股，可以在首日大升賺一筆。到底昭衍有多大吸引力？不妨看看以下幾大亮點。

一.

昭衍新藥是中國新藥藥理毒理學研究的CRO（合同研究組織），總部位於北京，是一間藥物非臨床安全性評價的合同研究組織，主要業務包括非臨床研究、臨床試驗及相關服務，以及實驗模型。目前在北京、蘇州設有認證設施，並計劃擴大服務範圍，擬於2023年建立並營運廣州和重慶設施，分別提供創新藥的藥物安全評價中心和配備生物分析服務相關平台的中央實驗室、非臨床研究實驗室、實驗模型繁殖設施及臨床研究中央實驗室。

二.

昭衍新藥招股價介乎133至151元，若以上限151元跟其A股現價161.35元人民幣比較，市盈率為131.7倍，A股較H股溢價28%。

三.

昭衍新藥大部分客戶都是製藥和生物技術公司，包括全球和中國的藍籌醫藥公司，以及一些中小型生物技術公司。服務客戶總數量按年增加，自2017年約280名增加至2019年約450名。截至2020年9月底，服務客戶約520名。2019年公司已向中國醫藥市場十大醫藥公司中的７間提供服務，其中五大客戶佔2020年首9個月收入13.2%，其中最大客戶則佔4.2%。

四.

昭衍新藥在過去數年收入保持強勁的增長，招股書顯示，2017至2019年間，收入分別為3.01億、4.08億及6.39億元人民幣；至於2020年首9個月收入則為6.31億元人民幣。其中，以2019年收益計，非臨床研究服務收入6.3億元人民幣，佔整體收入98.5%。

2019年純利1.88億元人民幣，截至2020年9月底止純利則為1.43億元人民幣，按年升65%。

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記者：張以正