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【欲哭無淚】過年前買屯門新盤　本來成功以501.67萬做業主　可惜最後要撻訂

股樓投資 19:39 2021/02/17

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帝國集團及香港小輪（00050）合作發展，恒地（00012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天日前加推，並定於周六（20日）舉行次輪銷售，發售128伙單位。不過，次輪銷售前夕，項目錄得首宗撻訂。 

成交紀錄冊資料顯示，帝御．嵐天6座16樓3室，實用面積324平方呎，原於今年2月6日，以501.67萬元售出，買家當時選擇採用「100天成交」付款方法。不過，買家簽訂臨時買賣合約後，未有跟進交易，即撻訂收場，料損失樓價5%之訂金，即約25.08萬元。 

值得留意的是，發展商日前加推58伙單位，實用面積227至357平方呎，定價426.4萬元至694.1萬元，呎價則約15,595元至24,800元，扣除最高折扣，折實價由388.02萬元起，至最貴631.63萬元，折實呎價則約14,192元至22,568元。 

事實上，新盤撻訂成因有很多，如買家計錯數、銀行拒批按揭、買家財務情況急轉直下等。一般來說，若撻訂宗數持續增多，而發展商又減價重推撻訂單位，才算壞消息，以目前情況來說，雖然屢見買家撻訂，惟發展商多數加價重推單位。

5號及6號價單

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撰文 : 黃卓賢

撻訂 帝御‧嵐天 帝御 屯門 香港小輪 帝國集團

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