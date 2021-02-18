【長實買地】長實102.8億首奪啟德住宅地 麵粉呎價已近1.59萬元 高於預期 長實 ：「對香港未來經濟充滿信心」

政府於上周推出招標的住宅官地啟德4E區2號地皮，結果於周三（17日）揭盅，地政總署公佈，地皮由長實（01113）旗下子公司世祥投資有限公司，以102.8億元奪得，屬長實首次奪得啟德地皮。



以最高可建樓面62.5萬方呎計，每呎樓面地價高達15,861元，屬市場估值預期的上限，亦較毗鄰由中國海外等於2019年11月投得的第4A區2號地皮每呎地價13,238元，是次成交價高出近2成。

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市場早前對地段估值約為84至106億元，每呎樓面地價約為1.3萬元至1.64萬元，是次中標價接近市場上限。啟德第4E區2號地皮面積約11.8萬方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面面積約64.8萬方呎，其中住宅樓面面積約62.5萬方呎。項目屬啟德跑道區最後一幅住宅地供應，並位處跑道前排，享優質維港海景。項目於上周截標，合共接獲5份標書，其中信置（00083）、新地（00016）、嘉華國際（00173）、長實、而會德豐地產及希慎則以合組財團競投。

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長江實業向傳媒回應指，對在牛年伊始投得啟德跑道區最後一幅住宅地皮感到欣喜。 -集團指，以上地皮條件優越，是罕有的市區海景地皮，它位處啟德跑道前排，是唯一一塊 單邊的地皮臨近維港景緻及毗鄰未來都會公園，集團將致力發展高質素的市中心海景豪宅項目，並重申集對香港未來經濟充滿信心。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，是次中標價較他預計稍高，成交價十分理想，反映各大發展商對啟德住宅後市信心十足，希望可以投得這塊「肥豬肉」。他估計是次地皮屬混合式發展，以中型單位為主，料項目落成後，每呎造價可達28,000元起才有合理利潤，預計總投資額約135億至145億元。

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戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦表示，啟德第4E區2號住宅地是啟德發展區最後一幅臨海地盤，位置優越，短期內市區將缺乏同類優質住宅地盤供應。今年以來樓市漸趨活躍，新盤反應積極，加上股市暢旺，均顯示市場資金充裕，投資氣氛轉好，而住宅用家需求仍然很大。現時地皮以市場估計上限賣出，進一步確認發展商對後市有信心，估計地皮日後將主要發展成高層和低層住宅，落成後估計普通單位售價可逾每平方呎3萬元水平。

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長實對上一次投得地皮，為去年5月「爆冷」以49.51億元筍價投得觀塘安達臣道「港人首置項目」混合發展地皮，成交價屬市場預期46億至71億元估值下限，每方呎價面地價4,546元，當時打破集團兩年來未有投得地皮的悶局。同時集團於2018年8月取得黃竹坑站三期商住項目。至於集團對上一幅以過百億元投得的官地，要追溯至2011年6月，當時長實以116.5億元奪得中半山波老道地皮，每方呎樓面地價高達2.67萬元。