【內銀股】郵儲行再破頂高見6.15元　瑞銀籲買兼調升目標價9成至6.7元

▲ 郵儲行再破頂高見6.15元 瑞銀籲買兼調升目標價9成至6.7元

市場憧憬新冠疫苗加快經濟復甦，資金流入傳統金融股。其中，郵儲行 （01658） 獲券商瑞銀唱好後再破頂，一度漲2.7%高見6.15元。瑞銀將郵儲行的投資評級及目標價一併調升，上望6.7元，反映潛在升幅10.6%。

郵儲行今日收報6.06元，升1.2%，日內高見6.15元，再創上市以來新高，全日成交6.4億元。另一大型內銀招行 （03968） 亦繼續創歷史高、衝高至近70元關，今日收報67.75元，升1.2%，日內最多曾漲3.7%高見69.45元。

中國股神拍檔李祿增持郵儲行、重倉67億元｜【下一頁】

瑞銀周二（16日）發報告指，看好利率環境改善，將帶動郵儲行盈利增長加速，將郵儲行評級由「中性」上調至「買入」，目標價更由原本的3.5元大手調升至6.7元。

瑞銀預期，郵儲行2020年將可錄得正面盈利增長，而今年第一季盈利增長，更有望迅速反彈至疫情前的雙位數水平，而相關的預期亦是近月推動估值上揚的關鍵因素。瑞銀相信，郵儲行中長期將繼續跑贏大型內銀同業。

撥備方面，郵儲行去年第三季底的撥備覆蓋率高達402%，瑞銀形容儲備相當充裕，而且有足夠空間控制盈利增長。

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編輯：趙穎妍