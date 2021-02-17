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SpaceX完成新一輪 8.5 億美元融資 60億美元排隊投資 星鏈計畫吸引力大

環球政經 19:11 2021/02/17

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綜合外媒報道，太空探索技術公司SpaceX上周完成另一輪 8.5 億美元的融資，同時受惠於項目SpaceX 星鏈計畫 (Starlink) 與 Starship ，這輪融資吸引高達 60 億美元資金排輪候注資。消息人士表示，SpaceX 以每股 419.99 美元的價格籌集新資金，估值較 8 月份暴增 60% 至約 740 億美元，這也意味著該公司有充裕資金發展未來項目。

【新股IPO】電動車初企Rivian傳今年9月上市 亞瑪遜有份投資  被視為Tesla潛在競爭對手:【下一頁

報道指， SpaceX有些項目盈利空間甚小，甚至完全不能獲利。本月初，該公司首席執行官 Elon Musk曾對外表示，該公司的衛星互聯網服務提供商Starlink與盈利能力不成正比 。由於該公司計劃發送多枚衛星以建立全球高速互聯網網絡，因此成本費用相當昂貴，約為100億美元，另外該服務仍處於測試和預購階段，盈利能力暫時不足，預計要依賴籌集的新資金營運。不過該公司領導層估計，該項目於完全建置後，每年可帶來 300 億美元營收。

【Bitcoin】獲馬斯克加持比特幣曾升穿4.8萬美元 摩通指Tesla買比特幣過於進取:【下一頁

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SpaceX 至今為星鏈計畫發射 1000 多顆衛星，並已經向全美、加拿大、英國推出公開測試版網路服務，允許所在地區潛在用戶預購星鏈計畫的網路服務，預定 2021 年中下旬上線，其他地區則要等到 2022 年。雖然投資成本龐大，不過星鏈計畫的用戶增長速度卻相當樂觀。據知，星鏈計畫公開測試版推出以來至今只有三個多月，在美國與全球以擁有超過 1 萬名用戶，發展潛力十足。

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責任編輯：翁嘉陽

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