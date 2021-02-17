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【網民熱話】過年前炒妖股輸10幾萬 問輸錢如何平復心情？　網民：唔好急住追會愈買愈輸

理財智慧 20:08 2021/02/17

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無論是新手還是老手，在股票上輸錢是見怪不怪的事。只是對於新手來說，在心態上總是難以接受。有網民就因此發文求助，問大家輸錢後如何平復心態。

【網民熱話】親戚大企業工作 新年飯局戴員工證炫耀 網民不滿求反擊方法 【下一頁

樓主自嘲自己是「抵死」，「我玩妖股輸左十幾萬，尋晚成晚訓唔著，今日年初一都無晒心情。」網民大多數都說時間是最好的良藥，會沖淡一切，只能慢慢把本坐回來。樓主心淡稱希望可以振作重新做人。

【網民熱話】GME沽空事件 網民：今次金融危機改咩名好?【下一頁

另外有網民就覺得要：「愈係輸先愈要再買」，被很多人反對指「心急想追回本金才會越輸越多，要調整好心態。」

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責任編輯：張瑋婷

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