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拜登致電問侯所有健在前總統 唯獨沒有他

環球社會熱點 19:15 2021/02/17

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美國總統拜登接受訪問時透露，他上任後已致電問候所有仍健在的美國前總統，除了一名前總統。拜登雖然未直接透露該名前總統的名字，但意思似乎很明顯。外媒推斷拜登所指的這個人，是缺席拜登就職典禮、多次與他針鋒相對的特朗普。拜登亦透露，自己擔任副總統的8年期間，都未曾住過白宮。

拜登童心未泯陪孫女打機 按傳統赴大衛營度假（多圖）【下一頁】

拜登本周二（16日）接受CNN訪問時表示，他曾與所有仍健在的美國前總統經電話交談，但拜登指他唯獨未與其中一位前總統聯繫。拜登強調他與多名前總統是進行私人對話，故未有透露對話內容。

目前仍健在的美國前總統共有5人，包括卡特（Jimmy Carter）、克林頓（Bill Clinton） 、小布殊 （George W. Bush） 、奧巴馬（Barack Obama） 及特朗普（Donald Trump）。

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拜登雖然未有指名道姓，但拜登於訪問期間已作出暗示。拜登表示他希望未來4年的新聞將集中討論美國人，並厭惡談論特朗普的所有事情。外界相信拜登唯一沒有致電問候的前總統，似乎就是特朗普。

此外，拜登亦於節目內透露，在奧巴馬時期擔任副總統的8年間，即使與奧巴馬關係良好，但從來未去過白宮居住。

責任編輯：郭麗明

 

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