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【奢侈品】疫情打擊全球奢侈品銷售　Gucci去年第4季銷售額挫1成

商業 19:45 2021/02/17

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疫情持續打擊全球奢侈品銷售，包括Gucci母企開雲集團（Kering）。(法新社圖片)

疫情持續打擊全球奢侈品銷售，包括Gucci母企開雲集團（Kering）。外媒報道，該集團於去年第4季的銷售額下跌8.2%，期內，Gucci銷售額更是挫10%。

【疫市營商】博物館長期休館　文藝IP授權商機爆發　獨家代理商錄1億元生意額

路透社報道，開雲集團在去年第4季的整體收入下降了8.2％，至40億歐羅(約374億港元)。Gucci在這集團的收入中佔60％，並是該企近年來表現最好的品牌之一，惟在期內， Gucci的銷售額在該季度也下降了10.3％，遜下降4％之市場預期。

花旗銀行分析師 Thomas Chauvet 認為，Gucci的收益不及預期，是因該公司將部分銷售轉向第三方渠道，如百貨商店，削減了批發業務和銷售。分析師相信，Gucci於來年將會在產品外觀和商品價格上略有調整，以在產品、價格、客戶年齡方面重新取得平衡，刺激銷售。

開雲集團旗下品牌也包括聖羅蘭和巴黎世家（Balenciaga）等，雖然集團沒有透露今年初的銷售數據，其財務總監Jean-Marc Duplaix表示，在今年初的數週，中國、亞洲以及美國對奢侈品市場構成了支撐，故集團對2021年開始的銷售表現感到滿意。Gucci品牌則預期，銷售動力將在今年回升，屆時Gucci也將推出新產品和合作，以慶祝品牌成立100週年。

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責任編輯：蘇穎琪

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疫情 商品 銷售 路透社

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