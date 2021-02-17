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【樂園重開】Klook搶推門票優惠　海洋公園、天際100及挪亞方舟都有

商業 18:50 2021/02/17

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Klook將於2月18日起推出門票優惠，包括海洋公園、天際100觀景台、馬灣挪亞方舟等。（Klook網站圖片及資料圖片）

海洋公園、天際100觀景台、馬灣挪亞方舟等將於2月18日重開，Klook將於2月18日至2月24日，逢星期一、四推出快閃72小時優惠，本次活動亦帶來相關的門票優惠。

【日本疫情】東京迪士尼每日限5000人入場　營業時間縮短至晚上7時

【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？  8成日本民眾贊成

Klook推出香港海洋公園門票獨家優惠335元，包含一張成人門票、100元園內現金券（成人包括兩張50元現金券，適用於指定餐廳、 小食亭及紀念品店），以及一杯 Pacific Coffee 免費標準裝12oz手調飲品。門票將於2月18日至2月28日開賣，系統會於每天下午5時開放未來14天的名額供訪客預約，適用於2月18日至3月31日。（按此訂購

天際100觀景台門票有快閃優惠，2月22日至2月24日買一送二，適用於2月22日至2月26日入場。另外，於Klook買門票只需230元，包含兩張Sky100成人門票及50元Cafe 100餐飲券，適用於2月18日至2月28日。（按此訂購

馬灣挪亞方舟主題公園一日門票，連Starbucks 手調飲品一杯（適用於價值50元或以下之中杯裝）只售142元，適用於2月18日至6月30日。（按此訂購

此外，昂坪360纜車門票只需235元，包含一張標準車廂來回纜車門票及免費小食套餐，適用於2月18日至2月26日。（按此訂購

【限聚令放寬】新地十二大商場齊推「6點後加碼賞」　料人流銷情按月升1成

責任編輯：朱悅瀅

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