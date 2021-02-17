賀錦麗姨甥女濫用姨媽名氣吸金 收白宮律師警告

前美國總統特朗普（Donald Trump）任職期間，家族成員被指利用特朗普名氣謀取個人利益。如今美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）姨甥女米娜亦出現類似狀況，她被指利用賀錦麗名氣宣傳個人品牌。有美國傳媒報道，美國白宮律師已經警告米娜需要「收手」，停止利用賀錦麗名氣牟取個人利益。

共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾 【下一頁】

美國傳媒《紐約郵報》（New York Post）上周六（13日）報道表示，米娜（Meena Harris）一直利用姨媽名氣宣傳個人品牌。報道指有報告顯示，白宮對這種宣傳方式越來越關注。有白宮消息人士向《洛杉磯時報》（The Los Angeles Times）透露，雖然米娜的所作所為無法撤回，但是時候作出改變。

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現年36歲的米娜原本是一名律師，其後轉行成為企業家。米娜現在也是一名兒童作家，曾出版的書包括《Kamala and Maya's Big Idea》，故事內容根據姨媽賀錦麗和母親的童年生活改編。她的新作《Ambitious Girl》在賀錦麗宣誓就職副總統的前一晚正式發佈，被指靠賀錦麗的名氣吸引關注。

米娜亦創立女性時裝品牌Phenomenal，生產印有「副總統姨媽」（Vice President Aunty）字樣的運動衫。根據《洛杉磯時報》報道，白宮官員曾向米娜表示，日後禁止出版帶有賀錦麗名字的書籍，上述運動衫亦被禁止出售。該品牌已經在網站上刪除該運動衫資料。

責任編輯：李俊儀