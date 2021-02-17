大家樂製作超過2,000個盆菜贈基層市民

▲ 大家樂集團首席執行官羅德承（左二）表示，未來會連結大家樂同更多社福機構夥伴，締造長遠合作。

大家樂集團 （00341） 開展「區區開年飯2021」，即日起至27日新春期間，將以送遞方式，將2,000多份二人盆菜，分發到社區、院舍及居家的長者、低收入家庭、殘障人士及受疫情影響的市民享用。

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大家樂集團首席執行官羅德承、活力午餐總經理蔡景橋聯同香港社會服務聯會業務總監蔡劍華及食德好行政總監鄧燕梨，今日一同進行啟動儀式，並即場派發盆菜予長者。

▲ 大家樂集團共製作超過2,000份盆菜，份量足夠二人食用。

羅德承表示，疫情對社會各界帶來很多挑戰，遂利用集團的餐飲專長及資源，令有需要人士得到及時的幫助，例如去年3月推出了區區「家」油社區支援計劃，提供不同形式的短期食物援助，紓緩基層人士的經濟負擔。他續指，未來會將這個項目循可持續方向發展，連結大家樂同更多社福機構夥伴，締造長遠合作。

大家樂由2017年起舉辦「區區開年飯」活動。

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編輯：趙穎妍