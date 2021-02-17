聯交所指滿地科技6名董事違反上市規則　譴責前主席林清雄在內的3名董事

▲ 聯交所譴責滿地科技數名董事。（陳靜儀攝）

聯交所對滿地科技 （01400） 6名董事採取紀律行動，包括譴責滿地科技前主席林清雄、前執行董事邱志強及鄧慶輝，並批評前獨立非執董陳瑞華、馬崇啟及俞毓斌。聯交所指，邱志強蓄意不履行其配合聯交所調查的承諾，林清雄蓄意不履行其於《上市規則》所載的責任及作出的《董事承諾》，二人若仍留任該公司董事會，將有損投資者的利益。

據上市委員會報告，裁定滿地科技相關董事未有就公司的部分應收款及預付款履行董事職責，具體而言，執行董事未能保障該公司的部分資產，而獨立非執行董事未有積極關注該公司事務並主動跟進他們注意到的特殊情況，促使財務報表如實、不偏頗地反映情況；及確保公司實行有效的內部監控系統，確保主要業務決定和重大財務問題可及時上報董事會作考慮及或參詳以及管理應收款及預付款。

聯交所指令，滿地科技須於兩星期內委聘獨立專業顧問，對公司內部監控進行全面檢討及提出改善建議，並於兩個月內向上市科提供有關建議的顧問書面報告，而林清雄及邱志強外的相關董事參加15小時有關《上市規則》合規事宜的培訓。

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編輯：陳韻妍