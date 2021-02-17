【擴大戰線】《要塞英雄》開發商Epic Games在歐盟對蘋果提起反壟斷訴訟

▲ 《要塞英雄》開發商Epic Games在歐盟向蘋果提起反壟斷訴訟。

《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games去年在美國起訴蘋果（美：AAPL）涉嫌壟斷，後來遭蘋果反訴。外媒最新報道，Epic Games再擴大其起訴範圍，在歐盟對蘋果提起反壟斷訴訟，此前Epic Games亦在澳洲、英國提起類似訴訟。

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騰訊 （00700） 有份投資的Epic Games去年繞過蘋果應用商店App Store，在《要塞英雄》內開發出應用內的支付體系，而令蘋果無法收取30%的分成，蘋果後來將《要塞英雄》下架。

事件也引發應用商店收取30%分成是否合理的討論。Epic Games在去年8月控告蘋果，認為蘋果下架《要塞英雄》，是利用其主導力量對開發者施加不合理限制，為蘋果維持其在iOS應用內支付市場壟斷地位的例證。

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Epic Games創辦人兼行政總裁Tim Sweeney表示，Epic並非要法院或監管部門將30%的分成比例改變為某一數字，而是希望重建iOS體系內的競爭環境。

蘋果則稱，平台的規則對所有開發者一視同仁，但Epic Games違反了規則。

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編輯：陳健婷

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