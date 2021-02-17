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【海洋公園】兩大主題樂園重啟　海洋公園及香港迪士尼樂園有甚麽優惠？

商業 19:10 2021/02/17

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海洋公園和香港迪士尼樂園，將分別在2月18日和2月19日重新開放。（海洋公園facebook截圖）

海洋公園和香港迪士尼樂園，將分別在2月18日和2月19日重新開放。其實自限聚令宣布放寬之後，雖然相關處所須客人掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。但各機構積極籌備復業。兩間樂園都分別推出門票和購物優惠等。

海洋公園推出了港人限定門票優惠，成人和小童的票價分別為320元和160元。消費者若有興趣購買心水貨品，更設有網上預訂再到園內取貨的服務，指定貨品低至六七折。

【疫市營商】博物館長期休館　文藝IP授權商機爆發　獨家代理商錄1億元生意額

海洋公園重啟後，要求進入的遊客，必須於網上預約入園日期。同時每日設有特定限額，遊客可於2月17日（今日）下午5時起，接受入園預約。小編約下午5時進入網站，發現由於進入網站人流過多，須排隊輪候。官網更安排輸入電子郵箱登記，以待成功輪候後發出通知。

迪士尼樂園推優惠吸人流　兩日門票每日344元

香港迪士尼樂園自去年12月2日關閉，亦在社交網站公布2月19日重新開放的消息。而在官網所見，香港居民可獲「雙重慶祝」優惠，只須以688元的價錢，在今年5月31日或之前任選兩日進入樂園。即是平均每日入園的價錢為344元。

然而，遊客進入樂園同樣須預先登記。並將於2月18日（明日）起，開放進入官網預約入園的方法。惟暫時未有公布更多詳情，須留待稍後宣布。

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責任編輯：馬意文

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