【限聚令放寬】新地十二大商場齊推「6點後加碼賞」　料人流銷情按月升1成

▲ 新地十二大商場齊推「6點後加碼賞」，於晚上6時後消費即送多重著數優惠。（新地提供圖片）

政府將於明天起（18日）放寬限聚令，包括晚市堂食延長至晚上10時。有見及此，新地十二大商場（東港城、北角匯、上水廣場、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）齊推「6點後加碼賞」，於晚上6時後消費即送多重著數優惠，涵蓋商場贈券、倍數積分、免費泊車等，帶動商場人流及銷情。

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新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐指，限聚令有所放寬，可以把握新春晚市商機，吸引顧客消費共賀新春。加上各商場與商戶聯手推出多重優惠，期望可帶動新地十二商場人流按月升10%至15%，並刺激商戶銷情，營業額有望錄得按月8%至10%的升幅。

為刺激晚市銷情，東港城推「晚市額外獎賞」，晚上6時後消費滿指定金額，可獲贈商場餐飲贈券，最高回贈高達40%，更可獲得額外3小時免費泊車優惠。北角匯亦推出 「Keep Rewarding 100%循環賞」，晚上6時後於場內兩間不同商戶消費滿$300，即可換領總值$300商戶現金券，回贈率高達100%。

上水廣場及PopWalk天晉滙則推出積分倍數獎賞，晚上6時後於場內餐飲美食商戶即賞分別額外3倍及5倍積分。將軍澳中心推出「AFTER 6PM飲食賞」晚市餐飲優惠，以1,000積分及指定消費換領高達$140餐飲贈券，回贈達40%，於場內任何6pm後消費，均可獲3小時免費泊車優惠。

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責任編輯：朱悅瀅