【大行報告】中金料未來半年盈利進入顯著修正周期　重申中海油「跑贏行業」評級

中金發表研究報告指，中海油(00883)近期股價回升，基本收復去年底事件性風險帶來的衝擊。該行指，市場預期2021至2022年度中海油的盈利分別為419億及548億元人民幣，相信未來半年盈利將進入顯著的向上修正周期，以布蘭特期油年均價格約60美元計，全年盈利可望達到600億人民幣以上。

中海油今年資本開支定為900億至1,000億元人民幣，較2020年的795億元人民幣提升13%至26%，超出該行和市場的預期。中金預期，可支持產量至2025年度每日200萬桶當量。中海油亦加大對中國近海投入佔比，佔今年資本支出72%，高於過去幾年平均65%左右的水平，預計未來產量增量主力仍是來自中國南海區域，估計2021至2023年產量指引將提升，復合增長幅度料超過7%。



惟中金指出，雖然過去60個工作天主要外資券商已淨賣出超過80億股，拋售風險基本解除，但目前股價仍有較大的折扣，預期油價每上漲1%，盈利上行空間為2%，維持盈利預測及「跑贏行業」評級，目標價10.3元不變。

大行對中海油評級及目標價：