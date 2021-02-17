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【老店「復活」】知名老店「蛇王二」捲土重來 原班底易名轉戰灣仔開店 月租12萬租地舖 較舊舖平咗6成

股樓投資 18:05 2021/02/17

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新冠肺炎疫情困擾香港逾一年，旅客大減，港人也減少消費，零售及餐飲行業大受打擊，不少知名食店及開業多年的老店無奈結業，令港人大嘆婉惜。

其中於80年代初已於銅鑼灣波斯富街開業，屹立近40年的「老字號」蛇王二，以蛇羹和燒味飯馳名，是銅鑼灣的重要地標。最輝煌的時期，日賣1,800碗蛇羹；該店自2015年開始，更連續6年獲米芝蓮推薦。捱過2003年的沙士及2008年金融風暴，但2020年疫情下令生意大跌，去年決定不續租在波斯富街的地舖，於4月底光榮結業。

蛇王二以往位於銅鑼灣的舊店，現已結業

新店改名為「蛇王易」

 

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市區舖租持續下跌，蛇王二也趁平租重新出發，移師至灣仔開店，以每月約12萬元租用灣仔道218號地舖，比銅鑼灣舊租金慳約六成。


中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，「蛇王二」原班人馬最近取名同音字「蛇王易」，承租灣仔灣仔道218至220B號利昌大廈地下A號舖，成交月租約12萬元，按舖位面積約1,030平方呎(未核實)計算，呎租約116.5元；該舖舊租金同約12萬元。黃氏續表示，「蛇王二」位於銅鑼灣波斯富街24號地下A號的舊舖，面積約1,000平方呎(未核實)，當時租金約30萬元，今次由銅鑼灣轉戰到灣仔的決定，為租客每月節省約18萬元或六成租金。

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黃新宇續稱，由「蛇王易」承租的灣仔道218號地舖，毗鄰集成中心及北海中心等商業大廈，斜方為香港銅鑼灣利景酒店，周邊有多所學校包圍，人流有保証，客源見穩定。

他又指，經過一年抗疫生活，迎來疫苗好消息，市民憧憬盡快回復正常生活，加上現時舖租已見回調，租客陸續四出尋覓潛力舖位開業，刺激近期舖位租賃市場氣氛向好，相信成交量亦會持續回升。

灣仔 銅鑼灣 商舖 疫情 新冠肺炎 米芝蓮

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