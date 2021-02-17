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【沽空狙擊】中概股億航智能遭沽空狙擊　Wolfpack斥造假數 盤前曾倒升27%

股市 17:52 2021/02/17

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牛年第一個交易日，中概股億航智能遭沽空機構狙擊。

農曆新年後第一個交易日，中概股億航智能（美：EH）遭沽空機構Wolfpack Research狙擊，股價急瀉約63%，收報46.3美元，惟今日盤前反彈27%。過去一年先後狙擊過趣頭條（美：QTT）、愛奇藝（美：IQ）的Wolfpack Research再次將目標瞄準中概股--無人機製造商億航智能，稱其是「一隻精心拉升的個股」，買它的股票還貴過買產品，並質疑公司存在財務造假。

愛奇藝遭狙擊，詳情【下一頁】

Wolfpack Research發報告指，億航智能對其產品、製造、收入、合作夥伴，以及可能獲得中國監管批准的主營業務「自動空中交通工具」（「AAV」）等編造出一系列謊言以延續公司發展。

該機構聲稱收集了廣泛證據，包括照片、電話錄音、公司現場視頻等證據，證實結論：億航智能與其主要客戶之間的關係是捏造的，政府記錄及信用報告顯示，億航智能的主要客戶是上海鶤翔智能科技公司。懷疑後者只是一個空殼公司，且在過去一年極大推高億航智能的股價。

不足2個月股價從13美元爆升至123美元

億航智能2019年美國上市，IPO發行價為12.5美元，一直至去年12月底，股價徘徊在約13美元左右。但直至今年，不足2個月時間，股價飆升至123.09美元，漲8倍。

億航智能今日回應該份報告稱，堅信報告中包含大量錯誤、未經證實的陳述及對信息的誤讀。公司將考慮採取任何必要和適當的行動來保護公司及其所有股東的利益。公司致力於保持最高標準的公司治理，並按照美國證券交易委員會和納斯達克股票市場的適用規則和法規進行透明和及時的披露。

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編輯：陳華

 

美股 沽空 中國概念股 趣頭條（美：QTT） 愛奇藝（美：IQ） 無人機

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