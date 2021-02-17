【疫市營商】博物館長期休館　文藝IP授權商機爆發　獨家代理商錄1億元生意額

新冠肺炎疫情爆發期間，因應社交距離措施的限制，不少博物館均被逼休館。疫情逼使博物館尋覓出路，為主力經營文化、藝術授權的品源文華（Alfilo Brands）帶來商機。

每年擬定流行主題 向品牌提供圖庫

品源文華目前獨家代理大型博物館的IP授權，包括大英博物館、倫敦V&A 博物館、英國國家美術館 、波士頓美術館，及美國的大都會藝術博物館。由於館藏眾多，不可能全部梳理。因此，該企每年分析及擬定流行主題，再從博物館的收藏品當中，找出符合相關主題的元素、設計圖庫，提供予不同品牌。品源文華去年錄1億元人民幣營業額，收入來自每個項目的授權費及產品分成。

創辦人何一贊透露，隨著去年疫情爆發，博物館長期休館，刺激藝術IP市場受惠。何一贊指，近期市場出現「很明顯的爆發」，「因文化傳播不能依賴館內人流，必須思考閉館期間如何可以繼續推廣文化。」

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瞄準商機 藉香港拓海外市場

何一贊看準未來博物館IP授權的市場機遇，今年初再成立新公司「ARTISTORY」開拓海外市場。此品牌將會以香港為「對外的窗口」，設立本地辦事處，集中開拓日本、南韓等東南亞市場。他續指，該企目前正洽談超過10間文化、藝術機構的IP授權，包括博物館、藝術館、科技館及圖書館等，料上半年將會落實。

與中國市場依賴與電商的短期合作不同， ARTISTORY是直接與大型零售網絡合作，例如Target、H&M、Zara等，將會以2至5年的中長期合作為主。何又希望可吸引中高檔消費者，主攻輕奢侈、潮流品牌等。

記者：葉泳珊