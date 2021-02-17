【牛津疫苗】南非100萬劑疫苗 轉交非洲聯盟

南非發現的變種新冠病毒抗藥性強，早前有研究指，牛津疫苗對南非的新冠肺炎變種病毒無效。南非政府評估牛津疫苗的有效率及風險後，決定暫停為國民接種牛津疫苗，並把100萬劑牛津疫苗轉交非洲聯盟（African Union），南非改為接種輝瑞（Pfizer）及強生（Johnson & Johnson）疫苗。

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南非原定於本月初開始為國民接種牛津疫苗，但早前有研究發現，該疫苗對南非的變種新冠病毒的保護作用有限，當局決定暫停為國民接種牛津疫苗。南非衞生部長姆基澤（Zweli Mkhize）表示，餘下100萬劑疫苗會分發給非洲聯盟的盟國。

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南非將會為國民接種輝瑞及強生疫苗。當局訂購2,000萬劑輝瑞疫苗。南非同時已訂購了900萬劑強生疫苗，其中8萬劑預料於本周三送抵當地。南非的目標是於今年內為4,000萬人完成接種疫苗，佔全國總人口67%。南非同時亦會透過世衛的疫苗公平分配計劃（COVAX）及非洲聯盟取得足夠疫苗，而醫護人員將會是優先接種疫苗的群體。

南非病毒學教授奧里維拉（Tulio de Oliveira）指，強生疫苗只需接種一劑，而且容易運送及儲存，相信大規模強生疫苗有助南非擺脫疫情。

責任編輯：郭麗明