【ET講股通】孫運喜：升破31000點迎北水　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指早段一度回軟，及後發力，全日倒升338點，收報31084點，大市成交2,079億元。瑞聲 （02018） 升7.1%，中石化 （00386） 升5.3%，中移動 （00941） 升3.5%。

北水明重臨 不排除獲利回吐

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，31000點心理關口一舉突破，迎接明天北水重臨。港股兩天累漲近千點，明天不排除反高潮，出現獲利回吐，惟只要守穩保歷加通道中軸約29600點，則中綫走勢仍屬正常。

另外，若北水重臨後，大市成交重上2,500億元，以及市場氣氛保持樂觀，便不用擔心。市場對好消息有反應，分拆京東物流上市的京東集團 （09618） ，股價升6.4%，反映市底健康。新股市場暢旺，諾輝健康 （新上市編號：06606） 超購逾4千倍，亦反映投資者態度樂觀。

外圍展望亦樂觀，有調查指，逾9成基金經理指經濟正V形復甦，比例為歷來最高。此外，基金的現金水平跌至3.8%，為2013年3月以來最低，反映資金湧入股市及大宗商品市場。該基金經理調查又指，除非疫苗進度出問題、通脹重臨、新經濟股大幅回調，否則升市料將持續。

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