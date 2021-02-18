【網民熱話】抽三年居屋抽唔到 家人唔想交回公屋比政府 網民：應否為買私樓放棄層公屋？

上車一向都是不少家庭要面對於的問題，近日在討論區就有網民發帖，稱現在一家三口住在公屋，本打算抽居屋，但抽了三年也抽不中，事主就此事與家人爭執，因事主認為不應再等，應買私樓，但家人認為這樣會「白白送回公屋給政府」，所以打算等抽中居屋。所以事主問其他網民：「應不應該為了買私樓放棄正在住的公屋？」

早前事主與父母吵架，因為原本一家人打算抽居屋但抽了三年也抽不中，事主認為可以買私樓，「如果為了等居屋，而樓價升了10%至15%，損失的是自己」，又指很多人等了8至10年也未能抽中居屋，「這樣下去永遠都是住在公屋」。但事主父母就認為可以再等兩年，因為他們認為若是買私樓，「白白送回公屋給政府」，所以寧願等兩年，以屋換屋。

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事主稱公屋位置不錯，環境乾淨且樓齡短，面積細少，「一家三口，一間房都沒有，人均面積70呎。」而且樓上樓下和對面鄰居長期吸煙，令到家中充滿煙味。事主慨嘆「對我來說這房子唯一的好處，就是一落樓下走20秒就到自己的車位，和每天上班只需十分鐘車程。」

而最大問題，是每逢星期六和公眾假期，夜裏會有一群人在非法賽車，事主稱由於自己的工作「是極度需要高質素睡眠」，所以半夜被嘈醒會對事主有很大影響，甚至會整個人「跳左掣」罵到全家都醒了。

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事主又指，明明家境不錯，父母一共月入5萬，但指父母聲稱「自己隨時比人解聘或退休」；而事主則從事公務員，月入5萬，合共家庭月入10萬。事主父母有積蓄150萬元，還未計退休金，而事主自己則有100萬元積蓄，合計現金250萬元，現正在交兩倍屋租。事主嘆：「為甚麼家中明明不是沒有錢，但要委屈自己住垃圾公屋」

帖文一出，不少網民都勸喻事主可以自己搬出來住，「點解30歲人父母又唔係無自理能力唔搬出去住一排先，到抽到屋先搬返埋一齊唔得咩，綠表一夠60歲就易抽好多」、「為甚麼要放棄公屋，你是不是傻的，這麼想有自己的房間就搬出去住，放工放假回家吃飯」、「怎麼看都是買綠置居/居屋最抵，喜歡的話之後再買私樓吧，這段時間你聰明的話就先自己搬出去暫住吧。」

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責任編輯：黃苑筠