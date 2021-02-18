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【新股IPO】立白旗下朝雲集團開始上市前預路演　擬集資最多31億元（第二版）

新股IPO 12:22 2021/02/18

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朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等。

內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（Cheerwin）通過港交所上市聆訊，市場消息指，朝雲集團已開始上市前預路演，目標集資約3億至4億美元（約23.4至31.2億港元）。摩根士丹利和中金為聯席保薦人。

諾輝健康首掛表現如何？看【下一頁】

朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。

朝雲集團去年首9個月收入按年增16.9%至14.6億元，其中家居護理業務收入佔逾9成；經調整純利增30.7%至2.4億元；毛利率達42.9%。

據招股書指，朝雲集團集資所得的資金計劃用於新產品 的研發、現有產品的升級以及新品牌及新品類的開發，公司計劃今明兩年分別推出44項及18項新產品。另外，資金亦計劃用於促進相關研發中心的建設及升級並支持其研究活動，以及激勵現有研究人員及為研發團隊招募更多有經驗及才能的人才等。

（第二版加入目標集資額）

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編輯：袁諾曦

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