【新股IPO】朝雲集團6601一手入場費4646元　周三截止招股（第三版）

▲ 朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等。

朝雲集團 （新上市編號：06601） 將於2月26日至3月3日招股，朝雲集團發售約3.33億股，公開發售佔10%，集資約30.6億元，招股價7.8至9.2元，每股500股，朝雲集團一手入場費4646元。摩根士丹利和中金為朝雲集團聯席保薦人。市場消息指，國際配售獲得數倍超額認購。

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抽唔抽朝雲集團？認購前不大不可不知【新股IPO】

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朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。

與朝雲集團同期招股還有森松國際【下一頁】

大摩：朝雲集團估值最高達170億元

承銷團之一摩根士丹利發表報告預料，朝雲集團估值介乎16億至22億美元（約124億港元至170.5億港元），2021年市盈率介乎34倍至45倍。報告指出，從高端（High-end）估值而言，朝雲集團於2018至19年經過業務重組後，新產品及升級產品取得成功，又預料驅蟲劑和家庭清潔產品繼續在未來1至2年成為主要增長動力。長遠而言，公司的個人護理和寵物護理產品具有巨大增長潛力。

騰訊旗下微醫傳3月申請港上市【下一頁】

承銷團之一中金發表報告預料，朝雲集團估值129億元至169.7億元，2021年市盈率介乎36.2至47.5倍。

朝雲集團去年首9個月收入按年增16.9%

朝雲集團去年首9個月收入按年增16.9%至14.6億元，其中家居護理業務收入佔逾9成；經調整純利增30.7%至2.4億元；毛利率達42.9%。

據招股書指，朝雲集團集資所得的資金計劃用於新產品 的研發、現有產品的升級以及新品牌及新品類的開發，公司計劃今明兩年分別推出44項及18項新產品。另外，資金亦計劃用於促進相關研發中心的建設及升級並支持其研究活動，以及激勵現有研究人員及為研發團隊招募更多有經驗及才能的人才等。

（第三版加入招股日及入場費；第二版加入目標集資額）

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編輯：袁諾曦、謝卓榮