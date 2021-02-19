資金長期氾濫下的投資推論

全球已經走上了靠印鈔解決問題的單程路，每一次危機都要靠印更多的鈔來應對，所以，一個影響投資的長期因素就是：未來貨幣將長期氾濫。

中國崛起根本性地改變了世界的生產格局，令到全球的生產供應能力遠超以往，所以，另一個影響投資的長期因素就是：大部分產品的產能過剩將長期存在。

兩個因素相結合，造成我們的第一個推論：資產市場的較高通脹和實體經濟的較低通脹甚至某些時間的通縮將同時存在。

供應能力遠超需求，對實體經濟中的通脹起到了壓抑作用。但是長期超發的貨幣又需要有一個出口和去處，超發貨幣流入資產市場，造成資產市場的較高通脹。

第二個推論：資產市場的通脹又將分化為優質資產的較高通脹和普通資產的較低通脹。

對投資者而言，就是要儘量投資具有稀缺性的優質資產，回避普通資產，才能爭取較好的投資表現。

第三個推論：優質資產的超高估值有其合理性。

對投資者而言，不應用過去的估值框架否定現在優質資產的高估值，否則，就有可能跌入普通資產長期低迷形成的‘價值陷阱’，導致錯過優質資產的牛市。

第四個推論：不可逆的單向印鈔將債務貨幣化會導致貨幣越來越多，最後不可持續。

由於貨幣貶值沒有明確的受害者，阻力相對較小，因此，無節制印鈔最可能的後果是貨幣在某個時點大幅貶值，資產變相升值。

第五個推論：印鈔將帶來從國家、社會、經濟到股市的明顯分化。

對投資者而言，意味著不能用以前把市場看成一個整體、同上同下的整體框架進行分析，而是要將市場分成強和弱兩部分，使用強者更強、弱者更弱的新邏輯。