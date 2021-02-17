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【有相睇】啟德GRANDE MONACO示範單位登場　呎呎實用好吸引？

股樓投資 18:50 2021/02/17

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農曆新年長假期後，發展商加快推盤，其中會德豐地產啟德GRANDE MONACO今日（2月17日）開放示範單位，料最快月內賣樓。會德豐地產常務董事黃光耀說，GRANDE MONACO較第一期有優勢，料定價較第一期造價貴約一成。

GRANDE MONACO開放的示範單位，屬交樓標準設計，並參考1A座28樓A室設計，實用面積827平方呎，連28平方呎露台，屬三房（連套房）間隔 + 工人房連廁間隔。入門右側是廚房，採用傳統梗廚設計，有效阻隔油煙，而且有窗，有利空氣流通。此外，廚房附送家電爐具，包括雪櫃、電磁爐、抽油煙機等，且設L型工作枱，方便住戶煮食。工人房位於廚房內，設有窗及獨立廁所。

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客飯廳採用長形設計，且設落地玻璃趟門通住露台，有助通風及採光。值得留意的是，客飯廳空間寬敞，從大門至露台長7.25米，相信即使擺放家具後，客飯廳仍然闊落。

走廊貫穿三間睡房，三間睡房同向，且享相同景觀，均設落地玻璃大窗。兩客房間開則相同，間隔方正。客廁位於客房對面，設有浴缸，惟不設窗，即俗稱黑廁設計。 

主人睡房設於走廊盡頭，採用套房設計，間隔四正，且設落地大窗。主人套房預留位置作衣帽間，但位於主人浴室外面，住戶需花思設計。主人浴室以白色為主調，配以墨綠色石材，而且設浴缸，適合喜歡浸浴的住戶。

第1A座18樓B室示範單位 

單位實用面積961平方呎，屬四房一套連工作間及洗手間戶型，是標準單位中的最大呎數。單位屬大單邊設計，大廳及大部分房間同向，配合玻璃幕牆。此外，長型大廳不設玄關及工作平台。 

主人套房寬敞，可以三邊落床之餘，亦可劃分衣帽間。浴室同時設浴缸及企缸。其中一間睡房更設有偏窗，增加室內空氣對流。另一間睡房亦外望啟德河，同時可以享受海景、河景及遠山景。 

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撰文 : 黃卓賢

GRANDE MONACO 啟德 會德豐地產 MONACO

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