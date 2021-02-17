北韓官媒改稱金正恩「總統」迎合國際潮流？

2月16日是北韓已故領袖金正日冥誕，現任北韓領袖金正恩亦有到太陽宮紀念父親金正日。北韓官方媒體周三（17日）報道金正恩到訪太陽宮的消息期間，將金正恩的英文職位譯名改為「總統」。南韓媒體分析指，北韓為金正恩正名「總統」的舉動，反映北韓是有意迎合國際潮流。

北韓第一夫人李雪主相隔逾一年首露面 和金正恩觀演出 【下一頁】

南韓《韓聯社》報道，《朝中社》截至1月22日的英文報道中對金正恩職位一直都是使用「委員長」（chairman of the State Affairs Commission）一詞。但在報道金正恩到平壤錦繡山太陽宮紀念金正日79歲冥壽時，則以「總統」（president）作為金正恩的職銜。

《韓聯社》指金正恩祖父金日成生前也使用「總統」一詞，相信因為多數國家在稱呼國家元首時都採用「president」一詞，所以北韓此舉算是迎合國際潮流。

北韓政府最近將人民武力省改名為國防省，上月勞動黨八大會場正面以黨徽取代金日成及金正日的肖像，並於會議閉幕時播放《國際歌》。《韓聯社》分析指，北韓採用上述國際社會常用的表達方式，是有意打造北韓為普通社會主義國家的象徵。

責任編輯：李俊儀