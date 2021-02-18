分析ETF年度排行榜

過去一年，香港ETF市場迅速增長，香港上市ETF（包括槓桿及反向產品，即L&I產品）全年錄得淨流入220億港元，創5年新高，將本港ETF市場的市值推升至去年底的3,930億港元。此外，香港上市ETF的平均每日成交額於2020年上升至64億港元，較2019年增加三成。

能有如此的表現，主要由於市場上可供選擇的產品更趨多元化，以及新經濟主題ETF崛起，此兩大因素吸引資金持續流入。

產品種類更多元

香港ETF市場去年的市值及資產管理規模增長，主要源自新上市產品：年內，資金流入規模十大ETF之中，有5隻屬於新上市產品，為市場帶來約125億港元的新資金流入（見表1）。香港的ETF產品種類亦不斷擴充，2020年共有26隻新ETF上市，為過去3年來最多；截至2020年底，新上市ETF佔整體香港ETF市場的6%（以市值計）。



從ETF所追踪的資產類別來看，於去年上市、與新經濟相關的ETF有14隻，佔比逾五成。恒生科技指數的面世，則促使更多相關的ETF應運而生，為投資者帶來了創新和科技板塊的投資工具，例如首隻以恒生科技指數為基準的ETF於2020年8月在香港交易所上市，上市首日成交額已達到30億港元，刷新歷年ETF首日上市成交紀錄。於2020年，追踪恒生科技指數的香港上市ETF共有6隻（包括兩隻槓桿及反向產品），平均每日成交額達2.87億港元，全年資金流入規模達73億港元。

中國相關新經濟ETF跑贏同儕

此外，於香港市場與中國新經濟行業相關的ETF同樣獲得投資者留意，行業包括電動車、潔淨能源、生物科技等，在年內的投資回報均領先大市（見表2）。

L&I產品創里程碑

槓桿及反向產品在2020年的波動市況下同樣創下多項新紀錄，例如香港股票L＆I 產品的成交額增幅排名第一，平均每日成交額較2019年增加8.46億港元至14億港元，增幅高達150%。同時，於去年5月22日，香港L＆I產品市場的成交額創下51億港元的歷史新高，反映L＆I產品在市況波動期間的風險管理功能越來越受到投資者注視。

新經濟勢頭持續

按香港交易所數據，2021年1月香港ETF市場的交投仍然暢旺，增長勢頭持續，在1月份最後一週的平均每日成交額達到92億港元，而多隻恒生科技指數產品及中國新經濟ETF仍然是市場焦點。

請注意，ETF與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，都應先清楚了解ETF投資的風險。如欲了解更多關於香港上市ETF的詳情，請瀏覽香港交易所網頁 http：//www.hkex.com.hk/etp