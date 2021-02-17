【航空告急】國泰航空1月日均載客僅981人、7個月來首破千　禁止英國來港航班拖累

▲ 【航空告急】國泰1月份日均載客僅981人、7個月來首破千 禁止英國來港航班拖累

國泰航空 （00293） 公布，由於全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰航空於今年1月因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，2021年的開局已是非常艱難，1月的運力較去年12月下跌6%，主要是由於香港政府繼續禁止從英國來港的航班，國泰在1月中旬恢復從香港飛往倫敦的載客服務，月內只營運了5班該等航班。

「除了往來亞洲區內的若干需求外，整體客運需求仍然非常疲弱。月內平均每日僅接載981名乘客，是自去年6月以來首次少於1,000人，運載率更跌至紀錄新低的13.3%。」

國泰航空1月份載客3.04萬人次，按年跌99%，收入乘客千米數按年減少98.7%。乘客運載率下跌71.4個百分點至13.3% ，以可用座位千米數計算的運力則下跌91.8%。

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林紹波指，自2月20日起香港政府就駐香港機師及機艙服務員執勤回港後實施更嚴格的新檢疫要求，國泰因應這些新規定，正積極管理機組人員資源，編排航班服務。

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貨運方面，國泰航空1月運載約10.9萬公噸貨物及郵件，按年跌28.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少21.7%。運載率升19.3個百分點至79.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減40.7%。

林紹波稱，香港和中國內地的貨運需求在1月上旬有所放緩，但隨著春節假期臨近，下半月的需求開始回升。有見主要市場的需求放緩，伺機增加其他航點的運力，尤其是西南太平洋和東北亞地區。國泰月內營運了489對只載貨的客機航班，亦增加由集團附屬華民航空營運的包機服務。

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編輯：陳韻妍