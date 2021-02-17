【網民熱話】股票賺錢用來買樓定實物保值？ 網民：繼續買股票投資

股票賺錢輸錢都是常事，但是贏了錢要怎麼用才是一大煩惱。最近有網民於網上討論區發文，買股票贏了的錢是用來買樓還是買實物保值。

【網民熱話】自從買了美股 發現付首期其實不難 網民：美股傻的都賺錢 【下一頁】

樓主指自己會考慮買名牌手錶和紅酒，因為往後一旦股市大跌就像發了一場夢，十分不值。有人回應現實是賺完錢又拿去投資，再買股票。另一網民同意，如果股市走勢好，就會繼續買股票；走勢不好就準備移民，買樓根本沒用。

又有網民大方分享自己的投資次序，先買樓，樓，再買外國樓和車，最後是名牌手錶。他更稱自己再買一所房子後就不再買香港樓了。

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責任編輯：張瑋婷