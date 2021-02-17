【英國疫情】4人無申報由高危地區入境 重罰近11萬元

▲ 有4人入境英國時未有申報他們是由高風險地區出發，面臨每人1萬英鎊（約10.8萬港元）的罰款。

英國政府收緊入境限制，要求旅客隔離期間需進行兩次新冠病毒檢測，更強制由高風險地區返國的旅客本周起須於酒店隔離。英媒報道，有4名旅客未有申報他們是由高風險地區出發。4人被指試圖避過於酒店隔離，面臨每人1萬英鎊（約10.8萬港元）的罰款。

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英國政府制定紅色名單（red list），規定英國及愛爾蘭國民如由33個高風險地區出發，入境英國後需自費於酒店隔離。入境蘇格蘭者，不論由任何地區出發都必須自費隔離。至於非英國及愛爾蘭國民過去10日如曾到訪這些地區，則會被禁止入境。

西米德蘭茲郡（West Midlands）警方指，有4名旅客抵達伯明翰機場時，未有向當局申報他們是由高風險地區出發。警方表示4人試圖隱瞞出發地點，但仍遭到當局發現。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）更警告，旅客如試圖隱瞞過去10日如曾到訪高風險地區，最高可面臨10年監禁。

根據英國政府的名單，高風險地區包括南美、南非、葡萄牙及阿聯酋。但當局未有透露，上述4人是由哪一個地區出發。西米德蘭茲郡警方指實施措施的首日中午，已有6名旅客申報自己是由紅色名單地區出發，並獲帶到酒店進行隔離。

據悉，由紅色名單地區出發的旅客需提前預訂隔離酒店，並一共要支付1,750英鎊（約1.9萬港元）的費用，包括10日酒店住宿費、交通費及兩次檢測費用。如有旅客合住同一間酒店房間，兩人合共要支付2,400英鎊（約2.6萬港元）。

責任編輯：鄭錦玲