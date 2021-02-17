  • 20°C
香港時間 : 2021217日 (三) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果再推更新　修復macOS Big Sur 11.2.1安裝失敗問題

科技 18:45 2021/02/17

分享：

蘋果昨（16日）再宣布，推出macOS Big Sur 11.2.1第2版更新，修復磁碟資料損失的問題。

蘋果macOS Big Sur上周推出macOS Big Sur 11.2.1更新，修補Sudo程式漏洞及造成2016、2017年款MacBook Pro無法充電的問題。惟更新推出不到一星期，就被MacBook用戶投訴電腦無法重新啟動以及資料損失的情況。蘋果昨（16日）再宣布，推出macOS Big Sur 11.2.1第2版更新，修復磁碟資料損失的問題。

【MacBook】部分MacBook Pro出現充電問題　蘋果提供免費更換電池服務

蘋果新增iCloud password插件　助Chrome瀏覽器用戶輕鬆更新網站密碼

據外國科技網站MacRumors報道指， 有用戶投訴macOS Big Sur 11.2.1的更新安裝需要至少35.5GB的磁碟空間，而Big Sur在未檢查裝置磁碟空間，就開始進行更新。而該用戶的Mac電腦可用硬碟空間不足35GB，最後出現錯誤訊息，並造成電腦無法重新啟動。

與此同時，若用戶電腦剛好使用FileVault磁碟加密，用戶將無法存取資料。而唯一解決方法就是在Target Disk Mode下刪除磁碟檔案，或整個磁碟清空安裝全新的Big Sur 11.2.1，但這個方式將會造成磁碟資料損失。

為解決相關問題，蘋果近日推出macOS Big Sur 11.2.1 (20D75) ，即macOS Big Sur 11.2.1的第2版更新。其安裝器將會在安裝時檢查可用硬碟容量，若檢查到可用磁碟空間不足的話，就會發出警告，並不準用戶安裝。

惟MacRumors提到，Big Sur 11.2.1第2版的更新，只適用於尚未安裝11.2.1第1版的Mac電腦。9To5Mac報道也指，第2次更新版也無法解決安裝第1版後的問題，已安裝第1版並出現問題的用戶，仍需要刪除或清空磁碟資料方法，才能成功重新安裝。

蘋果修復M1 MacBook安全漏洞  禁止用戶自行安裝非官方認證iOS程式

責任編輯：曾曉汶

相關文章

蘋果官方終回應！將盡快修復M1 Mac藍牙Bug
2021/01/14
蘋果官方終回應！將盡快修復M1 Mac藍牙Bug
蘋果Macbook軟件程式被指命名不當　險遭官方下架
2021/01/04
蘋果Macbook軟件程式被指命名不當　險遭官方下架
【機迷熱話】Switch遊戲竟能以MacBook Pro遊玩？成功啟動遊戲《超級瑪利歐：奧德賽》
2020/12/26
【機迷熱話】Switch遊戲竟能以MacBook Pro遊玩？成功啟動遊戲《超級瑪利歐：奧德賽》
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
2020/12/23
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
macOS 5G MacBook Mac電腦

上一篇文章

【Android 12】三星、小米、Google邊款Android機　有機會提前測試？

下一篇文章

【安心出行App】周四起食飯睇戲須掃描「安心出行」　一文看清如何使用＋減低私隱外洩風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬