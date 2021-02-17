蘋果再推更新　修復macOS Big Sur 11.2.1安裝失敗問題

▲ 蘋果昨（16日）再宣布，推出macOS Big Sur 11.2.1第2版更新，修復磁碟資料損失的問題。

蘋果macOS Big Sur上周推出macOS Big Sur 11.2.1更新，修補Sudo程式漏洞及造成2016、2017年款MacBook Pro無法充電的問題。惟更新推出不到一星期，就被MacBook用戶投訴電腦無法重新啟動以及資料損失的情況。蘋果昨（16日）再宣布，推出macOS Big Sur 11.2.1第2版更新，修復磁碟資料損失的問題。

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據外國科技網站MacRumors報道指， 有用戶投訴macOS Big Sur 11.2.1的更新安裝需要至少35.5GB的磁碟空間，而Big Sur在未檢查裝置磁碟空間，就開始進行更新。而該用戶的Mac電腦可用硬碟空間不足35GB，最後出現錯誤訊息，並造成電腦無法重新啟動。

與此同時，若用戶電腦剛好使用FileVault磁碟加密，用戶將無法存取資料。而唯一解決方法就是在Target Disk Mode下刪除磁碟檔案，或整個磁碟清空安裝全新的Big Sur 11.2.1，但這個方式將會造成磁碟資料損失。

為解決相關問題，蘋果近日推出macOS Big Sur 11.2.1 (20D75) ，即macOS Big Sur 11.2.1的第2版更新。其安裝器將會在安裝時檢查可用硬碟容量，若檢查到可用磁碟空間不足的話，就會發出警告，並不準用戶安裝。

惟MacRumors提到，Big Sur 11.2.1第2版的更新，只適用於尚未安裝11.2.1第1版的Mac電腦。9To5Mac報道也指，第2次更新版也無法解決安裝第1版後的問題，已安裝第1版並出現問題的用戶，仍需要刪除或清空磁碟資料方法，才能成功重新安裝。

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責任編輯：曾曉汶