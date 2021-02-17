【大行點睇】嚴重供求失衡 花旗看好銅價一年抵1萬美元 薦買4隻金屬股全線上調目標價

銅價本周觸及九年高位，相信是受多地出現疫苗接種消息，憧憬全球經濟回復成長的樂觀預期。花旗發表報告看好銅價。該行指，銅出現嚴重供不應求的情況，導致未來數年庫存低企的情況下，上調對銅價的預測。當中0至3個月銅價預測上調至每噸9,000美元，6至12個月銅價預測可見每噸10,000美元。今年第三季及明年第三季，更有機會抵達每噸11,000美元及每噸12,000美元。

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花旗指，多隻金屬股快迎來利好因素，包括銅價上漲，內地製造業復甦及房地產動工周期所產生的鋁材需求。該行上調其中4隻金屬股的目標價，全線予買入評級。

獲花旗上調目標價金屬股一覽：

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同樣獲花旗選為首選金屬股的，也包括鞍鋼(00347)、中國鋁業(02600)及內地上市的寶鋼股份(滬：600019)。

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