  • 20°C
香港時間 : 2021217日 (三) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】嚴重供求失衡 花旗看好銅價一年抵1萬美元 薦買4隻金屬股全線上調目標價

股樓投資 18:34 2021/02/17

分享：

銅價本周觸及九年高位，相信是受多地出現疫苗接種消息，憧憬全球經濟回復成長的樂觀預期。花旗發表報告看好銅價。該行指，銅出現嚴重供不應求的情況，導致未來數年庫存低企的情況下，上調對銅價的預測。當中0至3個月銅價預測上調至每噸9,000美元，6至12個月銅價預測可見每噸10,000美元。今年第三季及明年第三季，更有機會抵達每噸11,000美元及每噸12,000美元。

【港股追蹤】明日起放寬社交距離措施 餐飲旅遊股造好 專業旅運大升近4成  詳情請看【下一頁

花旗指，多隻金屬股快迎來利好因素，包括銅價上漲，內地製造業復甦及房地產動工周期所產生的鋁材需求。該行上調其中4隻金屬股的目標價，全線予買入評級。

獲花旗上調目標價金屬股一覽：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同樣獲花旗選為首選金屬股的，也包括鞍鋼(00347)、中國鋁業(02600)及內地上市的寶鋼股份(滬：600019)。

【大行報告】料內地雜貨零售業務成下個增長點　滙豐予美團「買入」評級目標價550元全城最牛  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

上一篇文章

【摩笛吹奏】大摩看好呢隻白色家電股　跑贏小家電及廚房電器股 予增持評級 目標價潛在升幅15％

下一篇文章

【新股IPO】京東物流傳第二季上市你抽唔抽？ 集資40億美元 估值400億美元 招股前先來了解五大不可不知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位