三年前買太古城　最後竟然一場空　終蝕使費離場

踏入牛年，股樓同旺之際，竟有業主要蝕讓離場。值得留意的是，蝕讓的並非納米盤，又或豪宅，反而是藍籌屋苑的鰂魚涌太古城，而該宗蝕讓成交更是太古城農曆新年後的首宗成交。據中原代理指，有業主3年前買樓，現以平手價沽貨，若連手續費計，更要蝕讓。

中原張光耀說，太古城翠榕閣高層C室，實用面積897平方呎，三房套間隔，附露台，望園景，剛以1,780萬元易手，實用呎價19,844元。代理顯示，原業主於2018年2月，以1,780萬元買入單位，持貨3年，現帳面平手離場。若連釐印費及一買一賣的佣金計，料實際蝕讓逾100萬元。

值得留意的是，據滙豐銀行網上估價網資料顯示，上述單位估價約1,922萬元。換言之，與網上估價相比，上述單位賣平約8%，而賣家則無透露沽貨原因。代理又說，太古城本月累計20宗成交，平均實用呎價約19,950元。

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