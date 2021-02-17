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【免運費】HKTVmall新客戶首張訂單免運費　不設消費門檻直送府上（附新手購物攻略）

商業 17:15 2021/02/17

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HKTVmall全新客戶憑優惠碼「EC4FBOFD」，即享首張訂單免運費。（HKTVmall facebook圖片）

網上購物成新趨勢，HKTVmall出招吸新客，即日起至2月22日，全新客戶憑優惠碼「EC4FBOFD」，即享首張訂單免運費，不設消費門檻直送府上，全場貨品都可以購買，即使買1元都送貨。

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【Starbucks】星巴克日出康城新店開幕　推10款獨家限定麵包及甜點（多圖）

要留意此優惠碼只限全新客戶於首張訂單使用，全新客戶意指，其驗證帳戶未有任何訂單或取消訂單紀錄，以及帳戶登記電話未曾用作其他有訂單紀錄的帳戶電話或收貨人電話。

全新客戶只需要將心水貨品「加入購物車」後前往「購物車」頁面，再按「前往付款」進入結帳程序，把優惠輸入至「使用優惠券」一欄便可兌現。

其他新手購物攻略：
1. 逢星期二凌晨00:00推出閃購星期二，指定購物專區3個激筍價位低至25元
2. 逢每月第1日為開倉日，HKTVmall Outlet特賣場低至1折
3. 右上方的「搜尋貨品」可以掃瞄實體貨品上的條碼，直接搜尋出HKTVmall裡同一件貨品
4. 將貨品加到購物車後可選擇「分享購物清單」給朋友，對方便會見到你的購物清單，並能加到自己的購物車內

【消費優惠】ELEMENTS圓方推春日多重購物獎賞　消費2000元送2000元獎賞

責任編輯：朱悅瀅

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