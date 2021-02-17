  • 21°C
香港時間 : 2021217日 (三) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】親戚大企業工作 新年飯局戴員工證炫耀 網民不滿求反擊方法

環球政經 17:59 2021/02/17

分享：

適逢農曆新年，不少人市民都會與親戚好友聚首一堂，一家人一起吃圑年飯。在台灣，就有網民發帖，控訴在與親友時，在台積電工作的表哥每次都會戴上工作證，令網民十分不滿。問網民要怎麼「反擊」在台積電上班的親戚。帖文一出引起其他網民熱議，不少網民建議樓主可以跟他說自己有台積電股票，叫親戚努力工作幫自己賺錢。

【大行點睇】台積電大幅加大資本開支　花旗料ASM太平洋受惠　升目標價至130元　【下一頁

樓主在稱自己阿姨整天在炫耀兒子在台積電上班，表哥每次來吃飯也都會戴工作證。嘆等會跟親戚吃飯想必表哥又要炫耀一下，所以上來問網民「要怎麼反擊才能讓阿姨閉嘴？」

帖文一出網民各出其謀，不少網民就認為可以用「股東」的身份進行「反擊」，「就說我有台積電股票，你兒子在幫我工作」、「加油，我的台積股票就靠你的肝了」、「今年辛苦了，明年再加把勁，我看好你們公司」、「謝謝你兒子爆肝工作，讓我今年台積電股票賺了幾百萬」、「拿股票出來說請繼續加油好嗎。」

【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表　【下一頁

亦有不少網民拿台積電的工作強度來打趣，「你問她你兒子身體還好嗎？」、「問他肝還好嗎？賣了多少」、「你也隨身攜帶健康報告，肝指數的螢光筆畫起來」、「辛苦了，不要為了錢打壞了身體」、 「護肝藥有團購嗎？」

其他網民回應：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 

責任編輯：黃苑筠

股票 農曆新年 台灣 台積電

上一篇文章

【老店「復活」】知名老店「蛇王二」捲土重來 原班底易名轉戰灣仔開店 月租12萬租地舖 較舊舖平咗6成

下一篇文章

【國泰航空】1月客運按年跌99% 貨運成主要收入來源？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多