【網民熱話】親戚大企業工作 新年飯局戴員工證炫耀 網民不滿求反擊方法

適逢農曆新年，不少人市民都會與親戚好友聚首一堂，一家人一起吃圑年飯。在台灣，就有網民發帖，控訴在與親友時，在台積電工作的表哥每次都會戴上工作證，令網民十分不滿。問網民要怎麼「反擊」在台積電上班的親戚。帖文一出引起其他網民熱議，不少網民建議樓主可以跟他說自己有台積電股票，叫親戚努力工作幫自己賺錢。

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樓主在稱自己阿姨整天在炫耀兒子在台積電上班，表哥每次來吃飯也都會戴工作證。嘆等會跟親戚吃飯想必表哥又要炫耀一下，所以上來問網民「要怎麼反擊才能讓阿姨閉嘴？」

帖文一出網民各出其謀，不少網民就認為可以用「股東」的身份進行「反擊」，「就說我有台積電股票，你兒子在幫我工作」、「加油，我的台積股票就靠你的肝了」、「今年辛苦了，明年再加把勁，我看好你們公司」、「謝謝你兒子爆肝工作，讓我今年台積電股票賺了幾百萬」、「拿股票出來說請繼續加油好嗎。」

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亦有不少網民拿台積電的工作強度來打趣，「你問她你兒子身體還好嗎？」、「問他肝還好嗎？賣了多少」、「你也隨身攜帶健康報告，肝指數的螢光筆畫起來」、「辛苦了，不要為了錢打壞了身體」、 「護肝藥有團購嗎？」

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責任編輯：黃苑筠