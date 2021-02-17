  • 22°C
香港時間 : 2021217日 (三) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東物流】京東分拆京東物流申請上市　物流服務涵蓋5大範疇

商業 16:47 2021/02/17

分享：

京東物流向港交所提交上市招股書。

京東物流向港交所提交上市招股書。京東集團（09618）亦公布，已獲港交所確認可進行分拆京東物流，並於主板獨立上市。該集團建議以全球發售方式分拆，包括香港公開發售及國際發售。京東集團將繼續間接持有50%以上的京東物流股權。踏入農曆新一年後，市場上有不少新股計劃上市，京東物流又有甚麽特別之處？

京東物流集團正式成立於2017年，並為供應鏈解決方案及物流服務商，服務範圍主要為中國。事實上，京東集團於2007年起建立自家物流公司。

【逆市營商】雞蛋成本比例小　酒店轉用非籠養雞蛋成趨勢？

【疫市營商】不敵疫情銷售續挫　adidas兩手準備決定拆分Reebok業務

範疇多　最緊要快
京東物流的服務類別主要分為5大範疇，包括倉配服務、快遞快運服務、大件服務、冷鏈服務、跨境服務。截至去年9月30日，在全國營運超過800個倉庫。

據稱，京東物流提供的服務當中，有約90%的京東零售線上訂單可於當日或次日到達。而在去年，京東物流服務的企業客戶超過19萬，涵蓋的行業例如服裝、家電、家居、汽車、生鮮等。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】京東618購物節　開賣首日港成交額增266%
2020/06/05
【疫市營商】京東618購物節　開賣首日港成交額增266%
【慳錢有方】京東夥銀行推Mastercard卡　於JD.com消費享4%無限現金回贈
2020/09/28
【慳錢有方】京東夥銀行推Mastercard卡　於JD.com消費享4%無限現金回贈
【網購商機】中國四綫至六綫城市有商機？　京東冀擴大銷售市場
2020/11/12
【網購商機】中國四綫至六綫城市有商機？　京東冀擴大銷售市場
【京東物流】京東分拆京東物流申請上市　物流服務涵蓋5大範疇
今日
【京東物流】京東分拆京東物流申請上市　物流服務涵蓋5大範疇
汽車 家電 疫情 零售 京東集團—SW（09618） 分拆 京東（美：JD） 香港 中國 服務

上一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

【Apple TV+】Apple TV+原創影集《太空驕子》　第二季本週五推出

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？