【京東物流】京東分拆京東物流申請上市　物流服務涵蓋5大範疇

▲ 京東物流向港交所提交上市招股書。

京東物流向港交所提交上市招股書。京東集團（09618）亦公布，已獲港交所確認可進行分拆京東物流，並於主板獨立上市。該集團建議以全球發售方式分拆，包括香港公開發售及國際發售。京東集團將繼續間接持有50%以上的京東物流股權。踏入農曆新一年後，市場上有不少新股計劃上市，京東物流又有甚麽特別之處？

京東物流集團正式成立於2017年，並為供應鏈解決方案及物流服務商，服務範圍主要為中國。事實上，京東集團於2007年起建立自家物流公司。

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範疇多 最緊要快

京東物流的服務類別主要分為5大範疇，包括倉配服務、快遞快運服務、大件服務、冷鏈服務、跨境服務。截至去年9月30日，在全國營運超過800個倉庫。

據稱，京東物流提供的服務當中，有約90%的京東零售線上訂單可於當日或次日到達。而在去年，京東物流服務的企業客戶超過19萬，涵蓋的行業例如服裝、家電、家居、汽車、生鮮等。

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責任編輯：馬意文