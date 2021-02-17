消委會測試8款 便攜式紫外線殺菌消毒器 抑制病毒感染力表現參差

消委會測試8款便攜式紫外線UVC殺菌消毒器，評估其安全性及殺菌消毒效能，測試結果發現樣本殺菌功效均高達 97% 以上，但抑制病毒感染力的表現則較參差 ， 另發現其中6款或釋出過高紫外線輻照量，或有機會對用家眼睛及皮膚構成損害。

【消委會】八成消毒噴劑殺菌效能遜漂白水 9款抑制病毒不達標：【下一頁】

消委會指紫外線殺菌消毒器使用時限制較多，例如要於有效照射範圍使用、確保在平滑表面使用，才能達到殺菌的最佳效果，消委會建議使用75%的酒精或稀釋漂白水抹拭物件表面及罅隙，因此認為便攜紫外線殺菌消毒器只適宜作輔助消毒用途， 該會又建議市民使用產品時，與光源保持安全距離，不可凝視光源，避免讓兒童或寵物接觸。

消委會檢測35款乾意粉 結果全部含異物:【下一頁】

8款測試樣本的售價由$220至$1,480不等，其中1款附有電源供應器，其餘樣本均沒有提供USB電源供應器。全部手持式消毒裝置樣本都內置充電電池，方便隨身使用；消毒盒樣本則全部備有無線充電功能，可同時為智能手機充電。

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責任編輯：翁嘉陽