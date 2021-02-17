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【輝瑞疫苗】日本展開接種計劃 4萬名醫護優先打

環球社會熱點 16:50 2021/02/17

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日本新冠肺炎疫情持續，日本政府希望加快為民眾接種新冠疫苗以控制疫情。日本周三（17日）展開新冠疫苗接種計劃，率先安排日本4萬名醫護人員優先接種輝瑞疫苗。日本政府表示會對部分首批接種輝瑞疫苗人士，進行為期三周的醫學觀察。

日本福島7.3級地震逾150人傷 核電站有輕微水洩漏 【下一頁】

日本正式開始為民眾接種新冠疫苗，首批共有約4萬名醫護人員接種疫苗，較日本原計劃接種人數增加一倍。但日媒指出，日本民眾對輝瑞（Pfizer）疫苗採用的新技術仍存擔憂。根據《共同社》報道，日本首名接種者為日本醫療中心院長新木一弘。

另外，日本出現新冠疫苗針筒設計問題，只能在每瓶輝瑞疫苗中抽取5劑而非6劑疫苗。日本政府表示4萬名醫護人員將會使用可抽取5劑的針筒接種，現正加緊採購合適的針筒。

日本輝瑞疫苗針筒設計出問題 恐如減少供應2千萬劑 【下一頁】

行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎表示，首批接種疫苗醫護人員當中，有2萬人表示願意參加疫苗副作用追蹤研究，他們分別來自全國100多間醫院。他指這些醫護人員在完成兩劑接種後，需在其後三周内每天記錄身體健康狀況數據，以了解疫苗副作用情況。

日本下月將會再安排另外370萬名醫護人員接種疫苗，4月開始為約3,600萬名65歲或以上的長者接種疫苗。河野指出，日本政府接下來會安排長期病患者、長長者護理中心職員接種。日本政府預料疫苗接種計劃需時一年，明年2月才會完成。

日本疫苗接種計劃屬於自願性質，居住在日本的外籍人士亦可在政府登記資料後，按照時間表接種疫苗。河野表示有信心前線醫護人員和長者都會踴躍接種，但承認需要制定計劃以遊說年輕人接種疫苗。

責任編輯：李俊儀

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