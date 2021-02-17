【UNIQLO母企】迅銷超越ZARA 成全球市值最高服裝企業

▲ Uniqlo母企迅銷超越ZARA，成為全球市值最高服裝商。

服裝品牌UNIQLO母公司迅銷 （06288） 自去年8月股價持續上漲，累升超過8成。迅銷昨日大升近9%，令其市值達到1030億美元（約7,950億港元），超越西班牙服裝品牌ZARA母企Inditex，登頂成為全球市值最大的服裝商。Inditex周二收市後的市值約808億歐元（約7,563億港元）。

迅銷今日股價回吐，收市報74.8元，跌1.8%，最新市值7934億元。

《日經亞洲》報道指，迅銷更注重亞洲市場，尤其是中國經濟迅速從疫情打擊中恢復，同時迅銷主打休閒服飾，能更好把握消費者習慣轉變，遠程辦公下消費者更偏好穿著休閒服裝。

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截至去年11月，迅銷在全球營運2,298間UNIQLO店鋪，當中60%位於日本以外的亞洲市場，而中國地區有815間UNIQLO店鋪，僅次日本。

另一邊廂，ZARA的70%店鋪均位於美國及歐洲，而這些市場嚴重受到封鎖措施影響，而ZARA僅約20%的店鋪位於亞洲。

瑞信日本分析員Takahiro Kazahaya認為，若考慮到在亞洲的業務版圖，迅銷在中長期將更具增長潛力。

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編輯：陳健婷