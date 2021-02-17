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哈里梅根公開接受奧花雲費訪問 或被褫奪王室特權

環球社會熱點 16:29 2021/02/17

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英國哈里王子與妻子梅根去年初宣布淡出英國王室，但仍然成為外界關注焦點。外媒引述消息人士指，哈里王子與梅根公開接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的訪問，或成為英國王室對他們失去耐性的導火線，哈里夫婦恐會被褫奪所有王室特權。

哈里梅根情人節公布喜訊 懷有第2胎 【下一頁】

英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜 【下一頁】

英媒報道，哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）已接受奧花雲費的訪問，預料下月將於美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播放。訪問內容將圍繞從王室成員至擔任母親的感受，以及與哈利共同分享對未來家庭生活的憧憬。

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英媒引述白金漢宮消息人士表示，英女王對哈里王子及梅根失去耐性，形容他們已經「沒有可選擇的餘地」（no way back）。據悉，英女王要求哈里梅根放棄所有王室相關的組織聯繫。

這意味著哈里王子除了可能會被褫奪3項軍方頭銜外，更有機會同時失去於欖球聯盟及馬拉松馬拉松的贊助人身份。此外，梅根亦需要放棄英國國家劇院贊助人的身份。

哈里夫婦淡出英國王室後移居美國加州，成立音樂製作公司Archewell Audio，又與Spotify及Netflix簽約以確保有穩定收入。但外界有聲音批評，哈里梅根不應以王室成員身份於商業節目中亮相，就像「不能讓一國元首屈膝賣咖啡。」（You can’t have one of the head of state’s representatives flogging cups of coffee.）

責任編輯：郭麗明

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