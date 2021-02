哈里梅根公開接受奧花雲費訪問 或被褫奪王室特權

英國哈里王子與妻子梅根去年初宣布淡出英國王室,但仍然成為外界關注焦點。外媒引述消息人士指,哈里王子與梅根公開接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)的訪問,或成為英國王室對他們失去耐性的導火線,哈里夫婦恐會被褫奪所有王室特權。

英媒報道,哈里王子(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)已接受奧花雲費的訪問,預料下月將於美國哥倫比亞廣播公司(CBS)播放。訪問內容將圍繞從王室成員至擔任母親的感受,以及與哈利共同分享對未來家庭生活的憧憬。

英媒引述白金漢宮消息人士表示,英女王對哈里王子及梅根失去耐性,形容他們已經「沒有可選擇的餘地」(no way back)。據悉,英女王要求哈里梅根放棄所有王室相關的組織聯繫。

這意味著哈里王子除了可能會被褫奪3項軍方頭銜外,更有機會同時失去於欖球聯盟及馬拉松馬拉松的贊助人身份。此外,梅根亦需要放棄英國國家劇院贊助人的身份。

哈里夫婦淡出英國王室後移居美國加州,成立音樂製作公司Archewell Audio,又與Spotify及Netflix簽約以確保有穩定收入。但外界有聲音批評,哈里梅根不應以王室成員身份於商業節目中亮相,就像「不能讓一國元首屈膝賣咖啡。」(You can’t have one of the head of state’s representatives flogging cups of coffee.)

