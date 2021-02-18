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【C家教路@iM網欄】環球股市氣氛旺盛 港股農曆假後首日企穩三萬點

名人薈萃 11:09 2021/02/18

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盡管節日氣氛濃厚，農曆假後港股表現依然強勢，截至周二（16日），恒指暫時企穩30000點以上，恒生科技指數年初至今升逾26%。港股在A股休市及缺乏北水的情況下，成交額仍逾2,000億港元，可見市場氣氛非常熱鬧。其中由於美股於香港假日期間表現不俗，標普500指數再創歷史新高，上周五收市約3934點。美股帶動環球股市表現繼續向好，日經225指數於周二升至30000點以上，屬1990年8月以來首次。

從宏觀層面看，市場對經濟復甦繼續持樂觀態度，估計市場上的基金都正在部署商品期貨會因通脹預期上升而調整，銅價期貨上周重拾升勢，升逾4%。同時，美國德州因嚴寒天氣導致煉油廠需要臨時關閉，油價因產能下降而上升。此外，因為憧憬經濟向好，10年美國國債收益率再度回升，嘗試突破近期高位，匯豐控股 （00005） 本周二升逾7%，創去年3月以來新高。在如此火紅的市況，繼特斯拉 (TSLA) 投資15億美元比特幣後，投行大摩亦表態正考慮把比特幣加入投資清單，比特幣一度升穿歷史高50,000美元。

種種跡象顯示市場氣氛非常活躍，「契媽 (Cathie Wood)」點石成金般增持哪一隻股票，市場基本上會隨即跟買，現時「契媽」旗下的基金開始投資港股，眾安在綫 （06060）平安好醫生（01833） 都因此暴升。筆者認為現時市況的熱烈程度難以顯示實際基本面因素，股價的表現會因而更波動，但筆者仍會「跟紅頂白」直至轉勢為止。基金的倉位幾乎已滿倉，現時將會密切留意個股的變化，隨時準備換馬的操作。整體而言，市況走勢仍要等待內地股市重啟，估計表現仍不會差港股太遠，相信升勢會持續。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有匯豐控股、特斯拉及眾安在綫的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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