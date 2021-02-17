【Apple TV+】Apple TV+原創影集《太空驕子》　第二季本週五推出   

▲ Apple TV+將推出第二季原創影集《太空驕子》（For All Mankind）。（Apple TV+提供圖片）

Apple TV+將推出第二季原創影集《太空驕子》（For All Mankind）。 第二季《太空驕子》接續第一季的架空歷史情節，共十集，首集將於2月19日首播。

【Tesla】Tesla推Model S及Model X 「一換一」計劃售價93萬元起

由美劇《碳變》（Altered Carbon）男主角 Joel Kinnaman 領銜主演，聯同 Michael Dorman、Sarah Jones、Shantel VanSanten、Wrenn Schmidt、Jodi Balfour 等演員以及首季團隊回歸製作。第二季《太空驕子》接續第一季的架空歷史情節，背景設定 70 年代的前蘇聯比美國搶先一步登陸月球，美國在這場太空競賽中千方百計試圖搶回主控權，培訓女性太空人登月、成立月球基地，自此讓美蘇之間情勢一天比一天更加緊張。

第二季開場時間推展至 1983 年的列根總統時代，美蘇之間正值冷戰危機、兩國同時在月球上競逐有利資源，劇情可見，國防部已經深度介入太空總署的登月計劃，蘇聯更在月球上進行惡意破壞，場太空競賽的形勢已非純粹的的航天科技角力，引發一場太空軍事戰爭可能一觸即發。

《太空驕子》第二季共十集，首集將於2月19日首播，其後逢星期五推出一集。

【逆市營商】雞蛋成本比例小 酒店轉用非籠養雞蛋成趨勢？

【逆市營商】宅在家打機帶動遊戲業 騰訊雲設多個系統應付用戶流量

責任編輯：蘇穎琪