【譚仔三哥】譚仔三哥2•22賣1碗捐1碗　目標捐6萬碗米線助基層

▲ 譚仔三哥2月22日舉行「線有善報」活動助基層，顧客當日每光顧1碗米線，譚仔三哥便會捐出1碗三餸米線。

連鎖米線專門店譚仔三哥夥聖雅各福群會，舉行「線有善報」米線捐贈活動，目標捐出超過6萬碗米線！顧客2月22日凡惠顧1碗米線，譚仔三哥便會相應捐出1碗三餸米線，以協助受疫情影響的低收入人士，顧客當日亦可獲贈1張心意卡、口罩1個。

譚仔三哥目前在港設有超過70間分店，粗略估算，若要單日捐出6萬碗米線，即平均每間分店單日要售出857碗米線。

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顧客只需在下周一（22日）到任何一間譚仔三哥分店惠顧1碗米線，三哥便會以「您食一碗米線，三哥捐一碗米線」形式，捐出1碗米線三餸米線予聖雅各福群會FOOD-CO作慈善用途。

為答謝市民的善心，譚仔三哥會向當日所有參與活動的市民送上「善報心意卡」1張、口罩1個，送完即止。顧客憑心意卡在3月1日至31日，惠顧堂食或外賣自取兩餸或以上米線1碗，即可獲多送一餸的優惠。

譚仔三哥與聖雅各福群會FOOD-CO合作，計劃3月8日安排其中一家分店暫停營業，招待由聖雅各福群會安排的受惠人士免費享用米線。譚仔三哥正積極研究，定期舉行免費送贈米線的活動，藉此擴大受惠者的數量。

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編輯：趙穎妍