【大行報告】大摩首予海爾智家目標價43元 H股較A股折讓15%

▲ 大摩首予海爾智家目標價43元 評級為「增持」

摩根士丹利看好中國家用耐用品市場，預期去年第四季，白色家電及家居佈置帶動行業持續增長周期，跑贏廚房及小型電器的增長動力，首予海爾智家 （06690） 評級為「增持」，目標價43元，意味股價有19%上行空間。海爾智家年初至今股價累升逾3成。

滙證指海爾智家全球單一平台營運可減銷售及行政開支，看【下一頁】

大摩指，基於海爾智家強勁的分銷網絡及清晰的品牌定位，投資者並不太憂慮公司的收入及毛利率概況。惟過往銷售及行政開支比例較同業高，削弱了投資者對公司的信心。該行稱，管理層在削減相關開支以及擴展淨利潤有清晰計劃，同時，即將進行的股權激勵計劃符合股東利益。

大摩指，現時海爾智家市盈率達21倍，H股較A股有15%的折讓，該行預期盈利增長及AH股溢價收窄將成為股價驅動力，預期公司的淨利潤率於今明兩年達5.4%及6%。

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編輯：袁諾曦