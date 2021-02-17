馬斯克旗下SpaceX估值升至740億美元　半年升6成

▲ 報道指，SpaceX以每股419.99美元的價格進行集資。

CNBC引述消息人士報道，Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX上周完成8.5億美元新一輪融資，將集團估值推高至約740億美元，較8月份估值高60%。

報道指，SpaceX以每股419.99美元的價格進行集資，今輪融資的估值較去年8月高約60%，當時SpaceX集資近20億美元，估值達460億美元。

馬斯克旗下SpaceX星鏈衛星網絡服務擬進駐英國 月費89英鎊【下一頁】

消息又指，公司內部人士和現有投資者還能夠通過二次交易額外出售7.5億美元股份。

SpacX目前同步開發兩項資本密集的計畫。其中之一是以數千顆衛星建立互聯網路的星鏈（Starlink），另一項是可重複使用的火箭兼太空飛行器星艦（Starship）。

SpacX管理層此前估計星鏈計劃的成本高達100億美元甚至更多，但相信每年可以帶來高達300億美元的收入。馬斯克上周重申，SpaceX計劃最終將把星鏈分拆出來單獨上市。

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編輯：吳敏芳

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