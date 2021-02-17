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【消委會】消委會檢視23個延期年金　內部回報率介乎0.01%至3.33%

理財智慧 17:25 2021/02/17

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政府於2019年起，推出「合資格延期年金保單」（簡稱「合資格延期年金」），讓投保人可獲得稅務扣減優惠。消委會檢視23個由不同保險公司推出的合資格延期年金，發現在提供5年保費繳付年期的計劃中，保證內部回報率介乎最低0.01%至最高3.33%，差異甚大。

一般而言，即使同一計劃，當保費繳付年期越短、累積期或年金期越長，保證內部回報率便相對越高；而內部回報率亦會因受保人性別、年齡，以至保費繳付模式等多個因素影響。消委會研究包括18間保險公司共23個延期金計劃，並從「保證內部回報率」比較不同計劃，發現差異頗大。當中，保證內部回報率由最低0.01%至最高3.33%；10年保費繳付年期的計劃所提供的保證內部回報率，則介乎0.24%至2.9%。

消委會提醒，即使保費繳付年期、累積期及年金期相同，不同計劃可提供的保證內部回報率仍會有一定差異。以3個保證內部回報率介乎1.98%至3%的計劃為例，假設一名45歲非吸煙的男性受保人以5年保費繳付期、每年繳付保費約4萬元及於60歲開始領取年金30年，全期保證入息總額介乎29.7萬元至36.36萬元，相差22%。

此外，以檢視中的1個保費繳付年期為5年，保證內部回報率達3.33%的計劃為例，該計劃的累積期為10年、以美元結算並以年繳方式支付保費。若累積期減半至5年，保證內部回報率便會下降至3.17%；若改為月繳保費或港元結算，保證內部回報率則分別下降至3.09%及3.16%。檢視的另1個計劃的保費繳付年期提供5年及10年的選項，在累積期及年金期設定相同下，繳付期為5年的計劃，相對保證內部回報率較10年的計劃高0.1%。

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責任編輯：黎淑雯
 

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